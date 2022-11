Business news: Germania, per Bdi crescita produzione industriale dello 0,25 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Germania crescerà nel 2022 dello 0,25 per cento su base annua, a causa della crisi dell'energia e delle strozzature nelle catene di approvvigionamento. È quanto prevede la Federazione delle industrie tedesche (Bdi). Nello scorso anno, il dato ha registrato un +4,7 per cento. ma ora “le prospettive per il 2023 sono fosche”, avverte l'organizzazione. Sempre più aziende del settore manifatturiero sono, infatti, esposte “agli elevati prezzi dell'energia e alle incertezze geopolitiche”. A essere sotto pressione sono soprattutto i settori più energivori. Tra gennaio e settembre, l'output del comparto per la produzione e la trasformazione dei metalli ha subito una contrazione del 2,3 per cento. Per i produttori di articoli in gomma è plastica, il risultato è un -3,7 per l'industria chimica del -8,2 per cento. Allo stesso tempo, l'industria elettronica ha visto la produzione aumentare del 4,2 per cento, quella farmaceutica del 3,8 per cento. Tuttavia, il Bdi è pessimista anche per quanto riguarda le esportazioni. Al netto dell'inflazione, l'indicatore dovrebbero registrare un incremento su base annua di soltanto il 2,5 per cento, in netto calo dal +9,7 per cento del 2021. Secondo il Bdi, “le strozzature dell'offerta hanno influenzato in maniera significativa il commercio estero” della Germania. Un ulteriore onere aggiuntivo è “la maggiore incertezza causata dallo scoppio della guerra in Ucraina”. Almeno nelle strozzature nelle forniture, si segnala “un po' di rilassamento”. (Geb)