Business news: Regno Unito, più di 70 mila dipendenti universitari in sciopero per salari e pensioni

- Oltre 70 mila dipendenti universitari in 150 università britanniche parteciperanno al primo dei tre giorni di sciopero per salari, condizioni di lavoro e pensioni. La University and College Union (Ucu) afferma che lo sciopero, che avrà luogo anche venerdì e mercoledì della prossima settimana, potrebbe avere un impatto su 2,5 milioni di studenti. Il quotidiano britannico "The Guardian" spiega che le richieste dell’Ucu includono un aumento di stipendio in riconoscimento della crisi del costo della vita e la fine dei contratti precari. Sulle pensioni, l'Ucu vuole che i datori di lavoro annullino i tagli imposti quest'anno che porteranno i dipendenti universitari, tra docenti, bibliotecari e ricercatori, a perdere circa il 35 per cento del loro futuro reddito pensionistico. (Rel)