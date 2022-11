Business news: Spagna, a novembre stanziati 10,9 miliardi di euro per pagamento pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre l'Istituto di previdenza sociale spagnolo ha stanziato la cifra record di 10,9 miliardi di euro per il pagamento delle pensioni contributive, il 6,1 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2021. È quanto emerge dalle cifre diffuse dal ministero dell'Inclusione, della Sicurezza Sociale e delle Migrazioni. La spesa pensionistica si è attestata all'11,7 per cento del Pil, inferiore a quella del 2020 (12,4 per cento), anno condizionato dal forte impatto della pandemia del coronavirus sull'economia nazionale, e a quella del 2021 (il 12,1 per cento). A novembre di quest'anno sono state erogate complessivamente 9.975.234 pensioni contributive, delle quali 6,2 milioni di anzianità, con un importo medio di 1.250 euro, il 5,3 per cento in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. (Spm)