Business news: Spagna, Santander lancia programma di riacquisto di azioni per 979 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santander ha annunciato il lancio di un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie fino al 31 gennaio 2023 per un importo massimo di 978,8 milioni di euro che mira a "ridurre il capitale sociale della banca ammortizzando le azioni acquisite", il che aumenterà la remunerazione degli azionisti riducendo il numero di azioni in circolazione. Secondo quanto riferito dall'istituto di credito in una nota inviata alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) spagnola, tra le condizioni si precisa che il prezzo medio massimo di acquisto delle azioni non potrà superare i 4,31 euro, importo che corrisponde al patrimonio netto tangibile per azione al 30 settembre 2022, anche se prevarrà sempre il prezzo di mercato al momento dell'acquisto. (Spm)