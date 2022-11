Nato: Blinken a Bucarest dal 28 al 30 novembre per ministeriale Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si recherà a Bucarest, in Romania, dal 28 al 30 novembre, per partecipare alla ministeriale Esteri della Nato. Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Il vertice sarà incentrato sul sostegno all’Ucraina, sull’attuazione del nuovo concetto strategico della Nato, sulla sfida rappresentata dalla Cina, sulla sicurezza energetica e sulla stabilità di Paesi come la Bosnia-Erzegovina, la Georgia e la Moldova. Il capo della diplomazia di Washington ha già in programma bilaterali con il presidente romeno, Klaus Iohannis, con il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, e con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. (Was)