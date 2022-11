Brasile: Covid, gruppo transizione Lula lancia allarme su nuova ondata pandemica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese registra una nuova ondata pandemica da alcune settimane, con l'aumento del numero di contagi e decessi per effetto della circolazione della nuova sottovariante del coronavirus, Omicron, Bq.1. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25.790 contagi. La media giornaliera di nuovi contagi ha raggiunto negli ultimi sette giorni quota 21.326, in crescita del 213 per cento rispetto alle precedenti due settimane. Il bilancio complessivo dei contagi si attesta ad almeno 35.147.091 da inizio pandemia. Con le 71 morti nelle ultime 24 ore, il numero complessivo di decessi per patologie è di 689.396. La media mobile degli ultimi sette giorni è di 73 decessi, in aumento del 59 per cento rispetto a quella registrata nelle due settimane precedenti. (segue) (Brb)