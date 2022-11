Business news: presidente romeno, Omv inizi sfruttamento del giacimento di gas Neptun Deep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha ricevuto a Palazzo Cotroceni una delegazione di Omv Petrom, guidata dal direttore esecutivo generale e dal presidente del Consiglio di sorveglianza di Omv Petrom, Alfred Stern. L'amministrazione presidenziale informa che i temi affrontati dalla direzione aziendale hanno riguardato l'attività e i piani di investimento in Romania. Così, con riferimento alla strategia di Omv Petrom, sono state presentate le principali direttrici per l'attuazione di un ambizioso piano di investimenti, tra cui la produzione di energia da fonti rinnovabili, biocarburanti e l'adozione di nuove tecnologie. Secondo la fonte citata, nel contesto delle preoccupazioni per garantire la sicurezza energetica a livello nazionale e degli sforzi per gestire adeguatamente gli effetti della crisi energetica, Iohannis ha sottolineato che il potenziale energetico della Romania è particolare, ma che deve essere sostenuti in modo coerente attraverso investimenti da parte degli operatori del settore energetico. (Rob)