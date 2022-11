Business news: Regno Unito, impresa islandese lascia il mercato britannico a causa di Brexit e Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iceland Seafood, impresa islandese dell’industria ittica, reputa il suo stabilimento di Grimsby, nel Regno Unito, non più “strategico”. Lo ha reso noto l’azienda, che ha spiegato che le conseguenze della Brexit e della pandemia di coronavirus nel Paese hanno reso difficile operare in territorio britannico. Il sito di Grimsby è stato acquistato da Iceland Seafood nel 2018, ma ora i suoi quasi 200 dipendenti sono a rischio per la sua possibile chiusura. La società vuole infatti concentrarsi sugli stabilimenti che possiede in Irlanda e in Spagna. “L’investimento e la decisione della fusione sono stati completati nel marzo 2020, poco prima che iniziasse la pandemia di Covid-19, e la riqualificazione e l’installazione sono stati impattati dal Covid e dalla Brexit insieme a difficoltà nelle operazioni”, ha riferito l’azienda in un comunicato. (Rel)