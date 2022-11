Lazio 2023: Vincenzi (Pd), ottima notizia nomina Sartore a guida staff programma coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è una realtà editoriale che, anche e soprattutto nelle fasi della pandemia, è riuscita a trasmettere a pubblico, media e istituzioni dati corretti e precisi" Marco Vincenzi

Presidente del Consiglio regionale del Lazio

24 luglio 2021

- Ottima notizia la nomina di Alessandra Sartore alla guida dello staff del programma della coalizione per le regionali. Così Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio. "Ho avuto modo di collaborare con Alessandra durante il suo mandato di Assessore al bilancio in Regione Lazio e di sottosegretario al Mef nel Governo Draghi. Una persona preparata e competente. Sono sicuro che svolgerà il suo lavoro al meglio, come ha sempre fatto", conclude Vincenzi. (Com)