Trasporti: Cgil-Filt Cgil, Roma-Lido linea strategica che merita servizio qualità (2)

- "Sicuramente le sue condizioni pagano lo scotto di un inglorioso passato in cui campeggia un pesante errore strategico, dovuto a un simultaneo coinvolgimento della Regione Lazio, in quanto proprietaria della infrastruttura, e del Comune di Roma che la gestiva tramite le sue aziende di trasporto: due soggetti istituzionali che, negli anni, si sono rimpallati le responsabilità senza mai risolvere nulla. Poi, da quando la gestione delle metropolitane venne ceduta nel 2010 ad Atac, sono emerse evidenti incapacità manageriali. Oggi Cotral, che deve gestire la linea divenuta famosa come 'Caronte', si trova ad affrontare enormi problemi, sia strutturali che gestionali, le cui conseguenze però non possono ricadere sulle lavoratrici e lavoratori che sono, tra l'altro, costretti a subire le reazioni di cittadini esasperati, e operare in condizioni difficili e talvolta insicure", prosegue la nota di la Cgil di Roma e Lazio e la Filt Cgil di Roma e Lazio. (segue) (Com)