Lavoro: Durigon, bene accordo FS-sindacati, fringe benefit funziona

- L'accordo tra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e sindacati "porterà benefici a 60 mila lavoratori. Siamo soddisfatti dell'ottimo risultato, poiché dimostra con i fatti che la norma sul fringe benefit, che abbiamo rinnovato al 5 per cento nella finanziaria, funziona". Lo dichiara in una nota Claudio Durigon, senatore della Lega e sottosegretario del Lavoro e delle politiche sociali, che parla di "un altro risultato concreto per gli italiani, che si aggiunge a misure come la flat tax, il no alla legge Fornero, lo stop alle multe, il rinnovo del contratto della scuola, l'introduzione dei voucher".(Com)