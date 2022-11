Lavoro: sindacati, bene accordo con FS per contributo aggiuntivo welfare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Positivo, attraverso il confronto sindacale, aver raggiunto un accordo per il riconoscimento ai lavoratori di un contributo welfare, a titolo di una tantum per il 2022, di 300 euro, in aggiunta alle somme già messe a disposizione quest'anno". Lo comunicano unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl AF, Fast Confsal e Orsa sull'intesa raggiunta con il gruppo Ferrovie dello stato italiane, a seguito dell'ampliamento della soglia di esenzione per il 2022 dei fringe benefit, prevista nel decreto Aiuti quater. "La somma di 300 euro - spiegano i sindacati - potrà essere utilizzata per la fruizione di tutte le misure di welfare presenti nella piattaforma aziendale come ad esempio il rimborso di utenze domestiche, il trasporto pubblico locale, buoni carburante, buoni spesa, voucher per i servizi di worklife balance o per il tempo libero e per il fondo pensione complementare Eurofer dove la somma non fruita sarà destinata alla chiusura del piano welfare 2022", concludono i sindacati. (Com)