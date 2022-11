Difesa: segretario Usa sente omologa tedesca, focus su Ucraina e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologa tedesca, Christine Lambrecht, per discutere la situazione in Ucraina e la necessità di rafforzare il fianco orientale della Nato. Austin, si legge in una nota del Pentagono, ha elogiato la leadership tedesca nel sostegno all’Ucraina, che rappresenta “un contributo fondamentale alla difesa del Paese contro l’aggressione russa”. (Was)