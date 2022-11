© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- VARIE- Il capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini, unitamente al personale della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato diretta dal prefetto Francesco Messina, e una rappresentanza delle sue articolazioni periferiche, Squadre Mobili, Divisioni Anticrimine, Gabinetti di Polizia Scientifica, Upgsp (volanti) e Reparti Prevenzione Crimine, saranno ricevuti da Papa Francesco.Città del Vaticano, Palazzo Apostolico (ore 10)- Corteo organizzato dall'associazione "Non una di meno".Roma, piazza della Repubblica (ore 14:30)- Decima manifestazione del Partito Radicale a sostegno delle donne e del popolo iraniano.Roma, Ambasciata della Repubblica dell'Iran, via Nomentana 361 (ore 16)- Iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo e dall'Azienda Speciale Centro Italia. Si tratta di un percorso attraverso boschi di querce, castagni e meravigliose faggete ad alto fusto, fino a giungere al Romitorio di San Girolamo lungo parte del sentiero CAI n. 103 per poi immergersi nel fasto di una delle dimore farnesiane maggiormente rappresentativi in Tuscia, il Palazzo Farnese di Caprarola, dopo aver assaggiato piatti a base di nocciola Gentile romana. (Rer)