Migranti: convergenza fra Paesi Ue su misure a breve termine, aperture sul codice di condotta delle Ong (3)

- I rapporti fra Italia e Francia, ha poi confermato il ministro Piantedosi, sono "normalissimi e buonissimi". Stando a quanto dichiarato dai partecipanti, insomma, ci sarebbe stato un sostanziale accordo verso le misure immediate da intraprendere per affrontare il flusso migratorio proveniente dal Mediterraneo centrale, con la Francia che spinge per una maggiore responsabilità degli Stati membri e l'Italia cerca di dare una dimensione collettiva al problema. Soddisfazione, per la conclusione del consiglio straordinario degli Affari interni, trapelata anche nella conferenza finale, con il vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, che ha sottolineato il clima distensivo visto fra i ministri dell'Interno europei. C'è stato uno spirito fondamentalmente diverso, "cambiato", rispetto all'episodio dell'Ocean Viking, ha detto Schinas. "I ministri oggi hanno dimostrato che l'Europa è in grado di fornire soluzioni al problema delle migrazioni", ha aggiunto. Il vicepresidente Ue, ha poi aperto alla possibilità di valutare un possibile "codice di condotta" sulle Ong, rimandando però a un futuro prossimo la possibile proposta avanzata più volte dal governo dell'Italia. (segue) (Beb)