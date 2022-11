Serbia-Kosovo: Tajani a Vucic e Kurti, accordo è primo risultato concreto della missione con Crosetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha avuto questa mattina colloqui telefonici con il presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vucic, e con il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. Lo ha comunicato una nota della Farnesina. “Nel corso delle telefonate, il ministro Tajani ha espresso la profonda soddisfazione dell'Italia per l'accordo raggiunto ieri sera fra Serbia e Kosovo. "Si tratta del primo risultato concreto della missione che ho svolto martedì scorso con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nei due Paesi per favorire un processo di pace in un momento di grande tensione", ha commentato Tajani, aggiungendo che "è ora necessario proseguire sulla strada del dialogo e della piena normalizzazione delle relazioni tra quei Paesi. Il futuro dei Balcani è in Europa e l'Italia è pronta a svolgere un ruolo da protagonista nella regione". (Res)