Brasile: sparatorie in due scuole, polizia arresta il presunto omicida (3)

- La località Praia de Coqueiral si trova a 22 chilometri dal centro della città di Aracruz, localizzata a 85 chilometri a nord della capitale dello stato, Vitoria. Secondo i dati del censimento scolastico 2021, la scuola Primo Bitti conta circa 500 studenti iscritti. Il governo non ha confermato quanti studenti fossero presenti al momento dell'attacco. Anche l'istituto privato non ha ancora fornito il numero degli alunni in quel momento in classe. Solidarietà alle vittime e alle famiglie era arrivata, tra gli altri, dal presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva. "Ho appreso con tristezza degli attacchi in due scuole di Aracruz, Espirito Santo. Esprimo la mia solidarietà alle famiglie delle vittime di questa assurda tragedia. Offro il mio sostegno al governatore Renato Casagrande per le indagini sul caso e per il supporto alle comunità delle due scuole colpite", ha scritto su Twitter. (Brb)