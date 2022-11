Migranti: Schinas, Commissione Ue non ha competenza per codice di condotta, possiamo aiutare su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea non ha competenza giuridica per produrre un codice di condotta, ma può aiutare gli Stati a elaborare principi e strategie di cooperazione. Lo ha detto Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, nel corso della conferenza finale del consiglio straordinario Affari interni di Bruxelles. "Le Ong non sono un argomento tabù, non sono qualcosa di cui non si dovrebbe parlare. Credo anche che dovremmo farlo perché stiamo parlando della vita delle persone", ha detto. "Penso anche che le operazioni nel Mediterraneo e altrove non possano essere gestite in una situazione da Far West, dove tutti fanno qualsiasi cosa", ha aggiunto. "Abbiamo bisogno di un po' di ordine, di un quadro di cooperazione. Abbiamo bisogno di un dialogo tra gli Stati membri interessati e le Ong. Abbiamo bisogno di un sistema ordinato. E credo che questo sia possibile", ha concluso. (Beb)