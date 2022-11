Bolivia: Camera riprende dibattito su legge che ratifica censimento nel 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione al governo del presidente Luis Arce, riunita nel coordinamento civico di Santa Cruz, aveva accettato da parte sua la proposta dell'esecutivo di realizzare il censimento nazionale a marzo del 2024 ed esige adesso che la data venga fissata per legge. Lo ha annunciato ieri il leader oppositore e governatore della ricca provincia orientale del Paese, Luis Fernando Camacho, che ha riconosciuto "l'impossibilità" di realizzare il censo nel 2023 come veniva chiesto inizialmente. "Purtroppo il governo ha dilatato per sette mesi (la discussione sul censo) e adesso risulta effettivamente impossibile realizzarlo nel 2023", ha dichiarato Camacho in una conferenza stampa. Il governatore della provincia di Santa Cruz ha quindi sottolineato che i principali sforzi dell'opposizione saranno diretti all'approvazione nella seduta di oggi in parlamento della Legge che sancisce la realizzazione del censimento nel 2024 con l'impegno a pubblicare i risultati entro settembre dello stesso anno. (segue) (Brb)