Trasporti: Cgil-Filt Cgil, Roma-Lido linea strategica che merita servizio qualità

- Da troppi anni i pendolari della Roma-Lido vivono quotidianamente l'incubo di un trasporto pubblico inaffidabile, inefficiente e persino insicuro. Così in una nota la Cgil di Roma e Lazio e la Filt Cgil di Roma e Lazio. "Gli imperdonabili disagi, che si concretizzano in guasti tecnici, ritardi, sovraffollamento, - continua la nota - sono causati da una permanente carenza di treni disponibili, da inadeguate manutenzioni sul materiale rotabile, da una infrastruttura ormai datata, da impianti obsoleti e stazioni indecorose; tutte carenze più volte da noi denunciate e che ricadono nella responsabilità della proprietà e della gestione. Assistiamo al tracollo di una linea ferroviaria che dovrebbe levarsi a fiore all'occhiello della Capitale, il suo affaccio sul mare, e che per motivi scolastici, lavorativi trasporta milioni di utenti che vivono lungo la sua direttrice, senza considerare i molti cittadini romani e turisti che raggiungono d'estate le spiagge". (segue) (Com)