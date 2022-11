Trasporti: Cgil-Filt Cgil, Roma-Lido linea strategica che merita servizio qualità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra volontà è quella di contribuire ad offrire un servizio di qualità ai cittadini e non permetteremo mai che i macchinisti e gli addetti alla linea vengano additati come i responsabili dei gravi ritardi che fanno ammassare centinaia di passeggeri sulle banchine delle stazioni, per mancanza di treni e malfunzionamento degli impianti. Le responsabilità sono di coloro che, politica locale e management, negli anni passati non hanno agito secondo le loro specifiche competenze. Questa linea ferroviaria ha una enorme importanza strategica che merita, oltre ad una notevole capacità gestionale, l'attenzione di più soggetti istituzionali e politici, compreso il Governo, che sembrerebbe, invece, aver dimenticato per il 2023 di stanziare risorse per le infrastrutture di Roma e del Lazio, oggi ancora più necessarie a rendere finalmente Roma una capitale europea degna di questo ruolo", concludono i sindacati. (Com)