Brasile: sparatorie in due scuole, polizia arresta il presunto omicida

- È stato arrestato l'autore di due sparatorie registrate questa mattina nel municipio di Aracruz, nello stato brasiliano di Espirito Santo, terminate con tre morti e 16 feriti. Lo riferisce il governatore dello stato, Renato Casagrande. "Le nostre forze dell'ordine hanno raggiunto l'autore dell'attentato che, con codardia, ha attaccato due scuole questa mattina. Ho decretato tre giorni di lutto per le perdite irreparabili. Continueremo ad investigare per conoscere le motivazioni del gesto e a breve offriremo chiarimenti", ha scritto il governatore su Twitter. Il giovane, di cui non sono state rese note le generalità è stato raggiunto quattro ore dopo i fatti nella sua casa di Aracruz. La polizia è risalita a lui attraverso il veicolo usato nell'azione e nella successiva fuga, un Renault Duster, la cui targa era stata parzialmente coperta. (segue) (Brb)