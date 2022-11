Bolivia: Camera riprende dibattito su legge che ratifica censimento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati della Bolivia ha ripreso oggi l'iter per approvare la legge che sancisce lo svolgimento del censimento nazionale a marzo del 2024. Il testo, già approvato in sede di commissione, dovrebbe dare certezza alla realizzazione del nuovo censimento e garantire, oltre ad un aggiornamento nella distribuzione delle risorse fiscali, anche la redistribuzione dei seggi per ogni provincia in accordo con la reale incidenza demografica ed economica. L'opposizione della ricca provincia orientale di Santa Cruz protesta da tempo proprio per la mancata realizzazione del sondaggio, atteso dal 2012, denunciando una presunta volontà del governo di non riconoscere il "peso" elettorale ed economico che riveste in Bolivia. L'esecutivo aveva rinviato l'avvio dell'inchiesta sulla popolazione inizialmente alla seconda metà del 2024, esibendo difficoltà organizzative legate soprattutto alle ripercussione della pandemia. (segue) (Brb)