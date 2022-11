Bolivia: Camera riprende dibattito su legge che ratifica censimento nel 2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana, rappresentanti del governo, del Parlamento e del tribunale elettorale (Tse) avevano presentato un documento contenente gli impegni per rassicurare le opposizioni. L'intesa - spiegata in una conferenza stampa congiunta dal presidente del Tse, Oscar Hassenteufel, il ministro della Pianificazione, Sergio Cusicanqui, e il presidente della Camera, Jerges Mercado - prevede di redistribuire i seggi parlamentari in base ai dati sulla popolazione dei territori, criterio che verrà utilizzato anche per lo stanziamento di risorse alle amministrazioni locali. Dati che il governo si è impegnato a diffondere a settembre 2024, con gli attesi risultati del censimento. Forte dei punti dell'accordo, il governo aveva chiesto agli organizzatori della protesta di sospendere lo sciopero a tempo indeterminato, in atto da oltre un mese. (Brb)