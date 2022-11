Roma: Gualtieri, d'accordo con commercianti su stop a manifestazioni in centro a natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell'accensione delle luminarie di natale in largo Goldoni si è detto d'accordo con il presidente dell’Associazione dei commercianti di via dei Condotti, Gianni Battistoni, il quale ha chiesto che si evitino manifestazioni nella zona di piazza del Popolo nel mese di dicembre, per non danneggiare i negozi e gli altri esercizi commerciali. "Il tema posto da Battistoni lo sottoporremo alla Prefettura che è responsabile di decidere la collocazione della manifestazioni. Concordo che dicembre deve essere lasciato al turismo, alla gioia e ai romani", ha detto Gualtieri. Tuttavia, già normalmente le autorità competenti della sicurezza, sia a livello nazionale sia a livello locale, vietano lo svolgimento di manifestazioni in un periodo che va dall'otto o dal 15 dicembre fino al 6 o all'8 gennaio. (Rer)