FI: Michele Comito nuovo coordinatore provinciale a Vibo Valentia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho appena nominato Michele Comito nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia a Vibo Valentia". Lo annuncia il coordinatore regionale per la Calabria di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, convinto che "Michele saprà assolvere questo compito con dedizione, competenza e grande spirito di servizio, nell'esclusivo interesse dei vibonesi e della grande comunità azzurra". Nella sua vita professionale e politica "ha sempre saputo dimostrare qualità eccezionali e non ho dubbi sul fatto che, sotto la sua guida, il partito provinciale continuerà a crescere in autorevolezza, consensi e credibilità. A Michele - conclude - le congratulazioni più sincere per questo nuovo incarico".(Rin)