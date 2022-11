Infrastrutture: Lega, ponte Stretto priorità per Paese e territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il ponte sullo Stretto è "una priorità per la Sicilia e per l'intero Paese. Dal Movimento 5 stelle la solita polemica strumentale". Così i senatori della Lega in commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica: Nino Germanà, Tilde Minasi e Manfredi Potenti. La riattivazione della società Stretto di Messina "con il riavvio di un percorso cominciato 54 anni fa, permette adesso di passare dalle parole ai fatti. Il centrodestra, senza perdere di vista quelle che sono le altre esigenze del territorio, ha l'ambizione di realizzare il Ponte proprio perché rappresenta un'opera fondamentale e strategica. E - aggiungono - grazie al pragmatismo del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e dell'attuale governo, sarà possibile concretizzare il progetto e rendere la Sicilia protagonista".(Com)