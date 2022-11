Argentina: attentato a Kirchner, Camera di Cassazione respinge richiesta di ricusazione della pm (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fallito attentato risale al primo settembre, quando Cristina Kirchner era impegnata a salutare, in una piazza pubblica, un gruppo di sostenitori. In quel frangente l'imputato Sabag Montiel le si è avvicinato e ha tentato di esplodere due colpi di pistola a distanza ravvicinata. Per ragioni ancora non del tutto chiarite, l'arma non ha funzionato, e l'uomo è stato immediatamente bloccato dalle guardie del corpo di Kirchner. La giustizia ha già formalizzato le accuse a carico di Sabag Montiel e della sua fidanzata Brenda Uliarte. Il primo è indagato come "autore materiale di un tentato omicidio premeditato", mentre per Uliarte l'imputazione è quella di "coautrice e partecipe" del tentato omicidio premeditato, avendo dato il suo "consenso e la sua cooperazione alla pianificazione dell'attentato". Dalle indagini emerge inoltre che la pistola usata nell'attentato sarebbe stata acquistata ed era in possesso della stessa Uliarte almeno dal 5 di agosto del 2021. Il giudice ha stabilito la prigione preventiva e il sequestro dei beni degli accusati per la somma di 100 milioni di pesos ciascuno (700 mila euro circa). (Abu)