Migranti: convergenza fra Paesi Ue su misure a breve termine, aperture sul codice di condotta delle Ong

I ministri dell'Interno degli Stati membri Ue hanno approvato il piano d'azione straordinario della Commissione europea per affrontare la questione migratoria. Il piano è stato approvato al consiglio straordinario Affari interni di Bruxelles andato in scena oggi, convocato dalla presidenza ceca del Consiglio Ue dopo la crisi diplomatica scoppiata due settimane fa tra Italia e Francia. Un piano d'azione che prevede 20 punti e tramite il quale la Commissione europea vuole migliorare la collaborazione con Paesi partner e le organizzazioni internazionali, sviluppare un approccio più coordinato alla ricerca e al salvataggio in mare e rilanciare il Meccanismo volontario di solidarietà, approvato a giugno dalla presidenza francese e che prevede una quota di migranti da ricollocare fra gli Stati membri su base volontaria.