Migranti: convergenza fra Paesi Ue su misure a breve termine, aperture sul codice di condotta delle Ong (2)

- Un meccanismo, quella sulla ridistribuzione volontaria dei migranti, entrato in crisi proprio due settimane fa, quando l'Italia aveva chiuso i porti ad alcune imbarcazioni delle organizzazioni non governative, di cui una, la Ocean Viking, si era poi diretta in Francia, fra polemiche e tensioni scaturite fra Roma e Parigi. Polemiche che hanno rischiato di mettere in crisi anche il consiglio di oggi, quando il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, ha dichiarato che la Francia non riprenderà ad effettuare ricollocamenti fino a quando l'Italia non ricomincerà ad accogliere i barconi. Tensione poi scemata nel corso della giornata, come confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi, che in uscita dal consiglio ha dichiarato che "non c'è stato bisogno di un chiarimento con il collega francese, gli ho stretto la mano e ho saluto con molta cordialità tutti i partecipanti". (segue) (Beb)