Migranti: convergenza fra Paesi Ue su misure a breve termine, aperture sul codice di condotta delle Ong (4)

- Durante la giornata, si è anche parlato di un secondo piano d'azione, che la Commissione Ue presenterà in merito alla rotta balcanica, entro il vertice Ue-Balcani occidentali di Tirana del prossimo 6 dicembre. La visione a lungo termine della Commissione Ue, insomma, secondo quanto detto in giornata sia da Schinas che della commissaria agli Affari interni Ylva Johansson, è quella di procedere con l'adozione del Patto sulla migrazione e l'asilo, il pacchetto di misure legislative che dovrebbe rappresentare la soluzione a lungo termine proposta dall'Unione europea. Accordo in discussione fin dal settembre 2020, che ancora sembra lontano dall'essere approvato, ma che, come sottolineato dallo stesso vicepresidente Schinas, la Commissione spera di raggiungere entro la fine di questa legislatura. (Beb)