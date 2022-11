Colombia: governo ed Eln invitano Stati Uniti ad accompagnare processo di pace (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui, ha precisato l'Alto commissario, ripartono grazie all'approvazione della legge 418, lo "strumento giuridico che ci permetterà di dialogare con i gruppi armati che hanno risposto all'appello del governo". La cosiddetta legge sulla "Pace totale" era stata approvata a fine ottobre con 125 voti favorevoli e 13 contrari. Il testo approvato dall'Aula è leggermente diverso da quello proposto in origine dal governo, epurato di alcuni punti che avevano suscitato polemiche ancora prima dell'avvio del dibattito. Tra questi la norma che avrebbe concesso al presidente la possibilità di concedere indulto a persone arrestate per reati compiuti nel corso di proteste sociali, o la previsione di estendere le trattative per un eventuale reinserimento nella società anche a gruppi armati non di natura politica. La maggioranza di governo è riuscita tuttavia a preservare la norma che prevede la nascita "del servizio sociale per la pace", alternativo al servizio militare. (segue) (Mec)