- La Regione stasera, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, è illuminata di arancione. In caso di violenza chiama o fai chiamare il numero 1522. Grazie ad Acea Gruppo. È quanto si legge sui social della Regione Lazio. (Rer)