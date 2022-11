Imprese: Fincantieri si aggiudica per seconda volta l’Oscar di Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri si è aggiudicata il Premio speciale per il Bilancio di sostenibilità dell'edizione 2022 dell'Oscar di Bilancio, dopo l'Oscar di Bilancio di due anni fa. Giunto alla 58ma edizione – riferisce una nota – il premio promosso e organizzato da Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) riconosce le imprese più virtuose nelle attività di rendicontazione finanziaria e nella cura del rapporto con gli stakeholder e rappresenta da sempre un punto di riferimento per le comunità professionali del settore economico-finanziario e della comunicazione con i mercati. A ritirare il premio è stato Giuseppe Dado, Chief Financial Officer di Fincantieri. La motivazione della commissione aggiudicatrice riconosce a Fincantieri di aver presentato una dichiarazione non finanziaria (Dnf) "caratterizzata da un'adeguata e bilanciata copertura di tutte le aree di rendicontazione della sostenibilità, facendo emergere la volontà di una trasparente comunicazione a favore delle diverse categorie di stakeholder. Una Dnf complessivamente molto completa nella quale sono individuati con precisione obiettivi mirati, con particolare attenzione all'ambiente e al sociale". (segue) (Rin)