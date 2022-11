Giustizia: Rossomando, obiettivo Pd è tutelare davvero sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Senato, ResponsabileGiustizia del Partito Democratico

23 luglio 2021

- Il Pd vuole difendere davvero la missione di sindaci e amministratori. “Per questo diciamo che il tema è sollevarli da responsabilità che non possono stare in capo a chi concretamente non è diretto responsabile di un fatto”. Lo dichiara in una nota la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, Anna Rossomando. “Questo è il tema contenuto nella proposta di legge che come Pd abbiamo presentato. L'abuso di ufficio è un tema già residuale dopo la riforma che ne ha ridotto la tipizzazione e tuttavia è giusto evitare che non ci sia chiarezza sulla sua concreta applicazione. Ma, ripeto, il problema fondamentale è far lavorare sindaci e amministratori con serenità, naturalmente con trasparenza e per l'interesse pubblico. Quanto alla Severino noi siamo con gli Italiani che hanno bocciato con il referendum la sua abrogazione, mentre ribadiamo l'opportunità di modificare la parte che riguarda la sospensione di un amministratore dopo il primo grado di giudizio esclusi i reati di grave allarme sociale", aggiunge Rossomando. (Rin)