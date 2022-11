Veneto: 28 novembre al via Confindustria Veneto Est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 28 novembre, presso il nuovo Centro Congressi Fiera di Padova, avrà luogo l'Assemblea generale 2022 che per la prima volta vedrà assieme Assindustria Venetocentro - Imprenditori Padova Treviso e Confindustria Venezia - Area Metropolitana di Venezia e Rovigo. Sarà questo il momento in cui verrà firmato l'atto della creazione di una nuova associazione, Confindustria Veneto Est, che nascerà dall'unione delle due. Sarà in quel momento che si concentreranno assieme, come spiegato nel comunicato, "il 55 per cento del valore aggiunto manifatturiero del Veneto e il 6,8 per cento di quello nazionale (27 miliardi di euro nel 2021)". (Rev)