Migranti: ministro ceco Rakusan, Italia non ha rifiutato principio di soccorso in mare

- L'Italia non ha respinto il principio del soccorso in mare per i Paesi che hanno i porti più vicini. Lo ha detto Vit Rakusan, ministro dell'Interno della Repubblica Ceca, nel corso del suo intervento alla conferenza finale del Consiglio straordinario dei ministri dell'Interno a Bruxelles. "Non ho sentito una grossa tensione fra i singoli Stati membri e l'Italia non ha respinto il principio di salvataggio nel corso dell'intervento del suo ministro", ha detto. "La Francia, certamente, ha la volontà di far sì che ogni Stato membro si assuma le proprie responsabilità, e adesso cerca delle soluzioni concrete", ha concluso. (Beb)