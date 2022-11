Brasile-Italia: ambasciata si illumina d'arancio per Giornata contro violenza sulle Donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne l'ambasciata d'Italia a Brasilia sarà illuminata con i colori della campagna promossa da UN Women e appoggiata dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Lo riferisce una nota della rappresentanza diplomatica. Per l'ambasciatore d'Italia, Francesco Azzarello "la scelta d'illuminare la straordinaria opera dell'Ingegnere Nervi nella capitale brasiliana simboleggia il nostro impegno contro ogni forma di discriminazione, violenza ed abusi contro donne e ragazze ed in favore della parità di genere". (Brb)