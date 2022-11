© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEInaugurazione della prima tratta della M4Aeroporto di Milano – Linate, piano arrivi, porta 8. (ore 10:15)REGIONEL'assessore allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini partecipa alla Giornata della Colletta alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare.Esselunga, via Giorgio Washington, 53 (ore 10)L'assessore a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini, partecipa, all'incontro dei rappresentanti delle istituzioni con il cardinale Pietro Parolin sul tema "Presenza e dialogo della Chiesa nella società"'.Teatro "Cagnoni", corso Vittorio Emanuele II, 45 - Vigevano/Pv (ore 11)L'assessore a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini, partecipa alla presentazione de "Una panchina rossa - contro la violenza sulle donne".piazza Aldo Moro, Bagnaria/Pv (ore 14:30)l'assessore al territorio e protezione civile Pietro Foroni, visita le sedi dei gruppi locali di Protezione civile. Il programma della giornata: ritrovo a Lumezzane in via Mainone 45, visita attuale sede Protezione civile in via Rango 23/d (ore 15); sopralluogo in via Cefalonia, 53 zona industriale Lumezzane per visita sede del gruppo di Protezione civile e presentazione servizio antincendio; a seguire, sopralluogo presso la sede del Gruppo di Protezione civile del Comune di Roccafranca/BsL'assessore a enti locali, montagna e piccoli Comuni Massimo Sertori, partecipa all'assemblea annuale del Collegio regionale dei Maestri di Sci della Lombardia 2022 in cui vengono consegnate delle benemerenze.Bormio Terme, via Stelvio, 14 - Bormio/So (ore 17)VARIE"Cent'anni per la Libertà. Il partito liberale Italiano tra passato, presente e futuro", celebrazione milanese del Centenario dalla fondazione del Partito Liberale ItalianoSpazio Pin, Viale Sondrio, 5 (ore 9:30)L'Università degli Studi di Milano-Bicocca ospita il convegno dal titolo "Ingegneria tissutale in rigenerazione ossea"Edificio U8 Asclepio, Aula 5, via Cadore, 48 Monza (ore 8:30)(Rem)