Scuola: Forza Italia, giorno molto importante per gli studenti disabili di Roma

20 luglio 2021

- Oggi è un giorno molto importante per gli studenti disabili di Roma e d'Italia. Lo dichiara il vice presidente del Senato e commissario Forza Italia a Rom, Maurizio Gasparri. "È stata appena pubblicata la sentenza Tar Lazio che annulla il recente regolamento del Comune di Roma nella parte in cui non garantiva parità di trattamento - come sosteneva sin dall'inizio l'associazione Aninsei, che rappresenta le scuole paritarie nel ricorso vinto - per l’erogazione del servizio Oepac (operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione) all’alunno disabile certificato frequentante una scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado localizzata nel territorio di Roma Capitale di qualunque natura essa sia: statale, comunale, paritaria o privata", conclude Gasparri. "Sancito quindi un importantissimo principio di civiltà: tutti gli alunni sono uguali e vanno trattati allo stesso modo. E questo fondamentale principio vale anche per il democratissimo Comune di Roma e il suo sindaco Gualtieri", spiega Simone Foglio vice coordinatore di Forza Italia a Roma. (Com)