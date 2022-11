Lombardia 2023: Conte, non possiamo mischiare squadre e rincorrere Moratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per raggiungere una proposta seria e solida, ma soprattutto utile, non possiamo mischiare le squadre e correre dietro alla candidatura di Letizia Moratti". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa a Palazzo Pirelli. "Non mi piace parlare di singoli candidati, ma non si battono le forza di centrodestra con candidati di centrodestra. Noi abbiamo un'altra prospettiva politica", ha concluso.(Rem)