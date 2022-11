Violenza donne: Berlusconi (FI), si combatte con rispetto, educazione e misure concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza contro le donne “si combatte con il rispetto, l'educazione e con le misure concrete da parte della politica e delle istituzioni”. Lo scrive sui social il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. “La libertà e la dignità della donna sono troppo spesso violate da forme di violenza fisica o psicologica davvero ripugnanti. Negli anni, abbiamo adottato misure per combattere la violenza sulle donne, con l'istituzione del reato di stalking, con l'inasprimento delle pene in caso di stupro o omicidio in seguito a violenza carnale. Noi abbiamo anche introdotto il patrocinio gratuito a carico dello Stato”, aggiunge Berlusconi. (Rin)