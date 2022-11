Grecia: Commissione Ue approva richiesta pagamento nuova tranche Pnrr da 3,6 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha dato valutazione preliminare positiva della nuova richiesta di pagamento della Grecia per 3,6 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi di euro in sovvenzioni e 1,9 miliardi di euro in prestiti, nell'ambito dello strumento di ripresa e resilienza (Rrf). Il 30 settembre scorso, la Grecia ha presentato alla Commissione una richiesta di pagamento basata sul raggiungimento di 28 tappe e obiettivi, fornendo prove che dimostrano il raggiungimento delle tappe, come richiesto dal regolamento Rrf e che la Commissione Ue ha valutato. Il piano di ripresa e resilienza della Grecia sarà sostenuto da 17,4 miliardi di euro in sovvenzioni e 12,7 miliardi di euro in prestiti, di cui 4 miliardi di euro sono stati erogati alla come prefinanziamento il 9 agosto 2021. Una prima richiesta di pagamento da parte della Grecia era stata valutata positivamente dalla Commissione il 28 febbraio 2022, il che ha portato all'erogazione di 3,6 miliardi di euro nell'aprile dello stesso anno. (Beb)