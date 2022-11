Spagna: tragedia Melilla, Podemos e opposizioni contro ministro Interno dopo visione immagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unidas Podemos ed i partiti di opposizione in Spagna che hanno visto oggi i video della tragedia di Melilla del 24 giugno, durante la quale sono morti almeno 23 migranti, hanno contraddetto la versione del ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlska. Secondo quest’ultimo non si erano verificati "eventi tragici" nel territorio nazionale. "Non si può negare che gli eventi principali si siano svolti in territorio spagnolo", ha dichiarato il portavoce di Eh Bildu, Jon Inarritu, che ha criticato Marlaska per essere stato "poco trasparente" e per essersi "nascosto dietro espressioni generiche". (segue) (Spm)