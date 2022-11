Spagna: tragedia Melilla, Podemos e opposizioni contro ministro Interno dopo visione immagini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pp, Vox e Ciudadanos si sono mostrati d'accordo nel difendere la "professionalità" della Guardia civil, esonerando gli agenti dalle responsabilità dei fatti avvenuti. Tuttavia, la popolare Ana Ana Vázquez, ritiene che Grande-Marlaska debba dimettersi e, inoltre, ha messo in dubbio la collaborazione del Marocco per non aver lanciato un allarme tempestivo quando, all'alba, i primi migranti hanno iniziato a scendere dal Monte Gurugú in direzione del Barrio Chino. (segue) (Spm)