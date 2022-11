Spagna: tragedia Melilla, Podemos e opposizioni contro ministro Interno dopo visione immagini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unico punto su cui concordano con Grande-Marlaska è quello di concentrarsi sulla violenza dei subsahariani, ma l'hanno collegata alla mancanza di forze di polizia alla frontiera, che secondo loro ha provocato il ferimento di 55 agenti spagnoli. L'opposizione ha negato che i migranti abbiano agito con la forza sproporzionata tipica di un "attacco militare" e ha criticato il fatto che non ci siano ancora informazioni sul numero di morti e feriti. Il portavoce del Partito socialista operaio spagnolo, David Serrada, ha sottolineato la "trasparenza" del ministero dell'Interno e ha dato una versione opposta una volta che le immagini sono state visionate a porte chiuse. "In nessun momento è stato possibile determinare che ci siano stati dei morti da parte spagnola", ha commentato, in linea con quanto il ministro Grande-Marlaska ha ripetuto in diverse occasioni. (Spm)