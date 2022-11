Difesa: Crosetto su fornitura di blindati a Brasile, prova di eccellenza industria italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso le "congratulazioni al consorzio Iveco-Oto Melara (Cio) per la fornitura di mezzi blindati all'Esercito brasiliano". ""Un risultato che dimostra l'eccellenza dell'industria italiana nel mondo e dell'ottimo lavoro di squadra", ha detto Crosetto dopo la notizia dell'aggiudicazione della commessa da parte del consorzio Iveco-Oto Melara, a partecipazione paritetica tra Iveco Defence Vehicles, azienda di Iveco Group, e Leonardo, relativa a un potenziale di 220 blindati per un valore di 2 miliardi di euro. "Un plauso al Segretariato Generale della Difesa e all'Ambasciata italiana in Brasile per aver saputo rappresentare al meglio la Nazione" ha concluso il ministro. (Com)