Nord Macedonia: inaugurato nuovo Centro culturale e informativo bulgaro a Skopje

- E' stato inaugurato oggi il nuovo Centro culturale e informativo bulgaro nella capitale della Macedonia del Nord, Skopje. Lo riferisce la stampa macedone, la quale riporta che alla cerimonia erano presenti i ministri della cultura dei due Paesi, Bisera Kostadinovska Stojcevska e Velislav Minekov. Il ministro bulgaro ha ricordato che Sofia presta "particolare attenzione alle relazioni culturali con i suoi partner dei Balcani occidentali" e attribuisce "particolare importanza allo sviluppo della cooperazione con Skopje" e che, secondo il rinnovato programma di cooperazione nel campo della cultura tra Bulgaria e Macedonia del Nord 2022-2025, sono previsti dei fondi per progetti culturali congiunti, che saranno presentati sia in Macedonia del Nord che in Bulgaria. (segue) (Seb)