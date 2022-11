Qatar 2022: giocatori nazionale Iran dopo vittoria su Galles, combattiamo per iraniani e cerchiamo di renderli felici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giocatori della nazionale di calcio iraniana hanno commentato ai media la vittoria contro il Galles per due reti a zero nella seconda partita del girone del Gruppo B ai Mondiali Fifa 2022 in corso in Qatar, in quello che è il primo successo di una squadra della Repubblica islamica contro una europea, che rilancia la sua presenza al torneo dopo la pesante sconfitta per 6 a 2 nel match di esordio con l’Inghilterra. Morteza Pouraliganji, difensore della squadra iraniana ha dichiarato: "La prima partita è sempre difficile e non eravamo riusciti a liberarci sotto molti aspetti. Al termine della partita contro l'Inghilterra, Carlos Queiroz (l’allenatore) ci ha detto di non preoccuparci, di non piangerci addosso e di cercare di fare un buon risultato contro il Galles”. In merito all’inno nazionale cantato, dopo il silenzio della partita di esordio divenuto un simbolo della protesta anche dei giocatori della nazionale contro la repressione delle proteste, Pouraliganji ha dichiarato: “Combattiamo per le persone e cerchiamo di renderle felici”. Saeid Ezatolahi, centrocampista iraniano, ha dichiarato: "Dedichiamo questi due gol al popolo iraniano e ai tifosi che sono venuti qui. Abbiamo mostrato al mondo il potenziale della squadra iraniana. Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra abbiamo dovuto riprenderci mentalmente. Abbiamo promesso di reagire e lo abbiamo dimostrato oggi". (segue) (Res)