Qatar 2022: giocatori nazionale Iran dopo vittoria su Galles, combattiamo per iraniani e cerchiamo di renderli felici (2)

- La vittoria giunge in un momento critico per l’Iran dove è in corso la più grande ondata di proteste dal 1979 a seguito della morte della 22enne curda, Mahsa Amini, avvenuta lo scorso 16 settembre a Teheran dopo l’arresto da parte della polizia morale per non aver indossato in modo corretto il velo. Sugli spalti, oltre alle migliaia di sostenitori della squadra, fortemente criticata nei giorni scorsi per la sconfitta subita contro gli inglesi, alcuni tifosi hanno mostrato slogan a favore delle proteste, nonostante i sequestri di magliette e striscioni effettuati dalla polizia del Qatar al di fuori dello stadio. In rete è stata diffusa un’immagine di una donna che mostra una maglietta da calcio della nazionale con scritto “Mahsa Amini 22”. (segue) (Res)